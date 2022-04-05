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США, ЄС і G7 оголосять нові санкції проти РФ, включаючи заборону на нові інвестиції - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 22:28

США, Європейський союз та країни Групи семи координують новий раунд санкцій проти Росії, щоб покарати Кремль за звірства в Україні, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела в адміністрації президента Джо Байдена.

За словами чиновника, уряди також посилять санкції щодо фінансових установ та державних підприємств у Росії, а також запровадять санкції щодо російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

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Нові санкції, як очікується, будуть оголошені у середу.

Теми: санкціїРосіяСША
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