США, ЄС і G7 оголосять нові санкції проти РФ, включаючи заборону на нові інвестиції - ЗМІ

США, Європейський союз та країни Групи семи координують новий раунд санкцій проти Росії, щоб покарати Кремль за звірства в Україні, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела в адміністрації президента Джо Байдена.

За словами чиновника, уряди також посилять санкції щодо фінансових установ та державних підприємств у Росії, а також запровадять санкції щодо російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

Нові санкції, як очікується, будуть оголошені у середу.