Польща підписала свій найбільший військовий контракт на 250 танків "Абрамс"

Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків "Абрамс" M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Ще в липні 2021 року Польща надіслала відповідний запит США. У жовтні міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки будуть розміщуватися на сході країни. У лютому продаж танків схвалили у Держдепі і врешті у березні - в Конгресі США.

Minister @mblaszczak zatwierdził umowę na zakup 250 czołgów #Abrams SEP V3. Nowoczesne czołgi Abrams trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodnią flankę NATO. @Zelazna_Dywizja. pic.twitter.com/4ZNkS5mQmc — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) April 5, 2022

Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив про останню крапку у процедурі - підписання контракту Польщею.

"Пізніше цього року 28 "Абрамсів" будуть доставлені нашим військовим і зможе початися тренування польських танкістів. Поставка завершиться у 2026 році", - повідомив він.

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Після придбання "Абрамсів", у Польщі буде на озброєнні три види танків - на додачу до пострадянських Т72 і німецьких "Леопардів".

Нагадаємо, у березні польський Сейм прийняв закон "Про захист Вітчизни", який передбачає збільшення витрат на оборону та збільшення чисельності армії майже утричі.

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