Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Львівщині та Дніпропетровщині нові вибухи

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 22:57
На Львівщині та Дніпропетровщині нові вибухи
Фото ілюстративне: getty images

На Львівщині та Дінпропетровщині очевидці повідомляють про вибухи, перед цим була оголошена повітряна тривога.

Джерело: очевидці в соцмережах, очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький

Пряма мова Козицького: "Сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо. 

Реклама:

Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях".

Деталі: Згодом Козицький підтвердив, що стались вибухи в околицях Радехова. За даними військової адміністрації, постраждалих внаслідок обстрілів наразі немає.

На Дніпропетровщині очевидці повідомили про вибухи в Новомосковську.

ВІДЕО ДНЯ

Людей вкотре закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО чи наслідки обстрілів, а також не повідомляти інформацію про наслідки обстрілів публічно в соцмережах.

Теми: ЛьвівщинаДніпропетровська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Львівщина
ОГП: Військовий командир на Львівщині змушував підлеглих будувати собі будинок
У Славському людей, що застрягли на канатці, спускали по мотузках
На Львівщині викрили банду рекетирів: вибивали гроші, прикриваючись статусом військових
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: