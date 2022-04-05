На Львівщині та Дніпропетровщині нові вибухи
Вівторок, 5 квітня 2022, 22:57
На Львівщині та Дінпропетровщині очевидці повідомляють про вибухи, перед цим була оголошена повітряна тривога.
Джерело: очевидці в соцмережах, очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький
Пряма мова Козицького: "Сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо.
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Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях".
Деталі: Згодом Козицький підтвердив, що стались вибухи в околицях Радехова. За даними військової адміністрації, постраждалих внаслідок обстрілів наразі немає.
На Дніпропетровщині очевидці повідомили про вибухи в Новомосковську.
ВІДЕО ДНЯ
Людей вкотре закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО чи наслідки обстрілів, а також не повідомляти інформацію про наслідки обстрілів публічно в соцмережах.