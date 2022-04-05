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Естонія передала Україні гаубиці, протитанкові міни, автомати та гранатомети

Вівторок, 5 квітня 2022, 23:38

Уряд Естонії передав партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту України від російського вторгнення.

Про це йдеться у заяві посольства Естонії в Україні, пише "Європейська правда".

Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

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Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

"Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ", - заявили в посольстві.

Раніше повідомлялося, що Чехія відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти, щоб допомогти у захисті від нападу Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Міноборони Німеччини ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП із запасів колишньої НДР, які зараз знаходяться у Чехії.

Теми: Естонія
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