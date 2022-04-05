Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сході України військові за добу знищили до 80 росіян і 4 танки

Мазуренко Альона Вівторок, 5 квітня 2022, 23:53
фото: "Схід"

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 5 квітня знищили до 80 загарбників, 3 танки, а 1 вдалося захопити.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "5 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили:

  • особового складу – до 80,
  • танків – 4 (з них захоплено - 1)
  • БТР – 9
  • БМП – 10
  • міномет – 1
  • БМ-21 – 1
  • АТ – 17
  • БПЛА – 1
  • паливозаправники – 2.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Головне сьогодні

фотоПрезидентка Єврокомісії та прем'єр Словаччини відвідали Бучу

Внаслідок удару російської "Точки У" по вокзалу Краматорська загинули 50 людей, п'ятеро - діти

фотоАрестович заявив, що Бурба в Дубаї. Той показав, як захищає Україну

В Росії розбився військовий літак МіГ-31

Офіційно: ЄС опублікував п’ятий пакет санкцій, вугільне ембарго запрацює з серпня

фото, відео, оновлено Росіяни вдарили ракетами по вокзалу у Краматорську: пів сотні загиблих, більше ста поранені

Усі новини...
війна
Дніпропетровщина: ракети знищили нафтобазу, загорівся завод
Росіян вибили з трьох населених пунктів – Генштаб
Зведення Генштабу: На аеродромі в Придністров'ї готуються до прийому літаків
Останні новини
18:03
МОН продовжило реєстрацію на участь у спрощеному ЗНО
17:52
Acer призупиняє роботу в РФ
17:45
фотоПрезидентка Єврокомісії та прем'єр Словаччини відвідали Бучу
17:45
В Одесі та області вводять довгу комендантську годину
17:40
Енергодар: росіяни захопили будівлю "Укртелекому"
17:39
Подоляк відреагував на російську пропозицію покликати Білорусь в країни-гаранти
17:38
У Радбезі РФ назвали санкції актом агресії, після якого "виникає право на оборону"
17:36
Японія забороняє імпорт російського вугілля та висилає вісьмох дипломатів РФ
17:20
Десантники знову вполювали російський гелікоптер зі "Стугни"
17:08
фотоБританія відправить Україні бронемашини "Mastiff" - міністр оборони
Усі новини...