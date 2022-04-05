На Сході України військові за добу знищили до 80 росіян і 4 танки

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 5 квітня знищили до 80 загарбників, 3 танки, а 1 вдалося захопити.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "5 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили:

особового складу – до 80,

танків – 4 (з них захоплено - 1)

БТР – 9

БМП – 10

міномет – 1

БМ-21 – 1

АТ – 17

БПЛА – 1

паливозаправники – 2.