На Сході України військові за добу знищили до 80 росіян і 4 танки
Вівторок, 5 квітня 2022, 23:53
Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 5 квітня знищили до 80 загарбників, 3 танки, а 1 вдалося захопити.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Дослівно: "5 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку.
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Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили:
- особового складу – до 80,
- танків – 4 (з них захоплено - 1)
- БТР – 9
- БМП – 10
- міномет – 1
- БМ-21 – 1
- АТ – 17
- БПЛА – 1
- паливозаправники – 2.