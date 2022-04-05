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На Сході України військові за добу знищили до 80 росіян і 4 танки

Альона Мазуренко Вівторок, 5 квітня 2022, 23:53
На Сході України військові за добу знищили до 80 росіян і 4 танки
фото: "Схід"

Українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 5 квітня знищили до 80 загарбників, 3 танки, а 1 вдалося захопити.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "5 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку.

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Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили:

  • особового складу – до 80,
  • танків – 4 (з них захоплено - 1)
  • БТР – 9
  • БМП – 10
  • міномет – 1
  • БМ-21 – 1
  • АТ – 17
  • БПЛА – 1
  • паливозаправники – 2.

Теми: війна
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