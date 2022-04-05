Посольство Туреччини повернулося до Києва
Вівторок, 5 квітня 2022, 23:54
Посольство Туреччини, чия діяльність була перенесена до Чернівців у зв’язку з воєнними діями Росії проти України, повернулося до Києва.
Джерело: посольство Республіки Туреччина в Україні
Дослівно: "Тимчасово ми перенесли свою діяльність до Чернівців, що стали нашим логістичним робочим центром.
А сьогодні ми повернулись до своєї домівки, до Києва.
Від завтра ми продовжимо роботу, включно з наданням консульських послуг, у своїй будівлі за адресою вул. Панаса Мирного, 22".
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