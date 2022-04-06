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Росія шукає нових дурнів серед курсантів, щоб відправити на забій - Зеленський

Середа, 6 квітня 2022, 00:17

Президент Володимир Зеленський заявляє, що серед курсантів російських військових училищ шукають охочих воювати в Україні.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "Збройні сили України утримують більшість напрямків, на яких ворог намагався прорватися вглиб країни. Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на Харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, щоб у наших захисниць було чим зупиняти російські війська.

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Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно, що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з числа курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх всіх на забій, у ще один наступ.

Але у нас немає жодного іншого вибору, вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо і робимо все для цієї перемоги".

Теми: РосіяЗеленський
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