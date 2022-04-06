Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузія не надала доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції – Кулеба

Середа, 6 квітня 2022, 00:37

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив покарання Грузії за за допомогу РФ обходити санкції.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Liga.net, таку заяву міністр зробив в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, Україна наразі чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ.

"Ми чекаємо на офіційні докази і переконливі аргументи з боку Грузії про те, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати, якщо ці докази і аргументи будуть недостатньо переконливими", – заявив Кулеба.

Він додав, що якби Україна та її союзники не мали впливу на Грузію, то росіяни уже б створили маршрут для обходу санкцій через цю країну.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію.

"Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів" - йдеться у повідомленні розвідки.

ВІДЕО ДНЯ

У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

"З перших днів введення міжнародним співтовариством санкцій щодо Російської Федерації Грузія здійснює суворий контроль на всіх митно-пропускних пунктах в країні і здійснює моніторинг ввезених і вивезених вантажів з країни. Міністерство фінансів Грузії з усією відповідальністю заявляє, що будь-які види товарів, як військового, так і подвійного призначення, а також всі товари, які включені до списку санкцій, підлягають суворому митному контролю з боку влади Грузії", - заявили у грузинському Мінфіні.

Теми: Грузіясанкції
Головне сьогодні

відеоСкандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту

Російські військові використовують тіла убитих як декорації - Зеленський

відеоВ Україні ліквідовано 55 десантників "елітного полку ВДВ" Росії – ЗМІ

Росіяни погрожували дипломатам в ООН, аби їх не виганяли із Ради з прав людини – CNN  

фото, відеоСтрілянина у центрі Тель-Авіва: двоє загиблих і восьмеро поранених

Данілов спростував слова, що росіяни готували ядерний удар по Києву

Усі новини...
Грузія
Між Грузією та Україною розгоряється новий конфлікт через можливий транзит для армії РФ
Немає жодної "зради", але головний бій ще попереду
Прем’єр Грузії виключив можливість того, що Тбілісі приєднається до санкцій проти РФ
Останні новини
03:00
Онуфрій дав Добкіну ступінь диякона УПЦ МП
02:26
Міноборони: Україні треба дати нову зброю, яку використовує НАТО, а не радянську
02:10
відеоЗалізничний міст з Ірпеня до Києва буде відновлено у травні
01:48
Прем’єр Польщі розкритикував угорську владу та закликав до нових санкцій проти РФ
01:40
Ірпінь запровадив триденну комендантську годину
01:36
Вілкул про звірства РФ: Зґвалтували 16-річну та 78-річну, розстріляли човен з людьми
01:34
ArcelorMittal Кривий Ріг відновить роботу
01:15
Донеччина: Відновили рух евакуаційних потягів зі Слов'янська та Краматорська
00:44
Канада виділить 1,5 млрд на зброю та фінансову допомогу для України
00:42
Шмигаль очікує отримати частину заморожений російських резервів протягом півроку
Усі новини...