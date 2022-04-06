Грузія не надала доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив покарання Грузії за за допомогу РФ обходити санкції.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Liga.net, таку заяву міністр зробив в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, Україна наразі чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ.

Реклама:

"Ми чекаємо на офіційні докази і переконливі аргументи з боку Грузії про те, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати, якщо ці докази і аргументи будуть недостатньо переконливими", – заявив Кулеба.

Він додав, що якби Україна та її союзники не мали впливу на Грузію, то росіяни уже б створили маршрут для обходу санкцій через цю країну.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію.

ВІДЕО ДНЯ

"Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів" - йдеться у повідомленні розвідки.

У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

"З перших днів введення міжнародним співтовариством санкцій щодо Російської Федерації Грузія здійснює суворий контроль на всіх митно-пропускних пунктах в країні і здійснює моніторинг ввезених і вивезених вантажів з країни. Міністерство фінансів Грузії з усією відповідальністю заявляє, що будь-які види товарів, як військового, так і подвійного призначення, а також всі товари, які включені до списку санкцій, підлягають суворому митному контролю з боку влади Грузії", - заявили у грузинському Мінфіні.