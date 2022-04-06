Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Грузія не надала доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції – Кулеба

Середа, 6 квітня 2022, 00:37

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба допустив покарання Грузії за за допомогу РФ обходити санкції.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Liga.net, таку заяву міністр зробив в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, Україна наразі чекає від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ.

Реклама:

"Ми чекаємо на офіційні докази і переконливі аргументи з боку Грузії про те, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати, якщо ці докази і аргументи будуть недостатньо переконливими", – заявив Кулеба.

Він додав, що якби Україна та її союзники не мали впливу на Грузію, то росіяни уже б створили маршрут для обходу санкцій через цю країну.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України заявили, що мають інформацію, що росіяни налагоджують канали контрабанди підсанкційних товарів через грузинську територію.

ВІДЕО ДНЯ

"Щоб обійти санкції російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії. При цьому, представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів" - йдеться у повідомленні розвідки.

У Грузії таке звинувачення назвали абсурдним і безпідставним.

"З перших днів введення міжнародним співтовариством санкцій щодо Російської Федерації Грузія здійснює суворий контроль на всіх митно-пропускних пунктах в країні і здійснює моніторинг ввезених і вивезених вантажів з країни. Міністерство фінансів Грузії з усією відповідальністю заявляє, що будь-які види товарів, як військового, так і подвійного призначення, а також всі товари, які включені до списку санкцій, підлягають суворому митному контролю з боку влади Грузії", - заявили у грузинському Мінфіні.

Теми: Грузіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Грузія
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
На кордоні з Грузією застрягли українці, яких силою вивезли в Росію: МЗС вивчає ситуацію
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: