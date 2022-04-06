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Голова ОВА повідомив про кількість загиблих за добу на Донеччині

Ольга Глущенко Середа, 6 квітня 2022, 00:38
фото: facebook Кириленка

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни в області вбили одну людину і поранили 8 цивільних.

Джерело: Кириленко у Facebook

Пряма мова: "5 квітня у Бахмуті померла людина, яка отримала смертельну рану внаслідок російського обстрілу на Луганщині.

За добу росіяни поранили ще 8 мирних мешканців Донеччини: 4 у Мар’їнці, по 1 у Нью-Йорку, Бахмуті, Вугледарі та Авдіївці.

Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо ще одного пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо".

 

Теми: Донецька областьвійна
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