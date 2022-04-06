Буча: NYT опублікував відео, як росіяни вбили велосипедиста

Опубліковане відео вбивства російськими окупантами велосипедиста в Бучі.

Джерело: відео з повітря, зняте українськими військовими на початку березня і незалежно перевірене NYT

Деталі: На відео видно, як велосипедист їде вулицею Бучі Вокзальною, повертає за ріг - на вулицю Яблунську, зайняту російськими солдатами. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька великокаліберних пострілів по проїжджій частині. Друга бронемашина робить два постріли у бік велосипедиста. Піднімається стовп пилу та диму.

Після того як росіяни вийшли з Бучі, тіло буле зняте поряд з велосипедом саме в цьому місці на другому відео, підтвердженому NYT.

ФОТО: NYT

На кадрах з повітря російські бронемашини виглядають як БМД-4, зазвичай оснащені 100-міліметровою гарматою та 30-міліметровою гарматою.

Понад 20 російських військових машин розташовані поруч із двома машинами, які відкрили вогонь, як на тій же вулиці, так і у кварталах вздовж перехрестя.

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Колона бронетехніки стояла на вулиці Водопровідній.