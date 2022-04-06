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США дадуть Україні "Джавелінів" на 100 млн доларів

Анастасія КалатурСереда, 6 квітня 2022, 04:40
США дадуть Україні Джавелінів на 100 млн доларів
ФОТО: GETTY

США нададуть Україні додаткову  військову допомогу - протитанкові системи Javelin -  на 100 млн доларів.

Джерело: джерело BloombergДерждеп США, "Голос Америки", держсекретар Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters

Дослівно Блінкен: "Я схвалив сьогодні за дорученням президента негайно скоротити допомогу в галузі безпеки на суму до 100 мільйонів доларів, щоб задовольнити гостру потребу України у додаткових протитанкових системах. Цей дозвіл є шостим вилученням зброї, обладнання та предметів постачання із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року".

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Деталі: Про те, що військова допомога – це саме "Джавеліни", повідомив представник Білого дому у Bloomberg.

З  24 лютого США надали Україні військову допомогу на суму $1,7 млрд.

Теми: СШАвійна
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