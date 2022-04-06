США дадуть Україні "Джавелінів" на 100 млн доларів

США нададуть Україні додаткову військову допомогу - протитанкові системи Javelin - на 100 млн доларів.

Джерело: джерело Bloomberg, Держдеп США, "Голос Америки", держсекретар Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters

Дослівно Блінкен: "Я схвалив сьогодні за дорученням президента негайно скоротити допомогу в галузі безпеки на суму до 100 мільйонів доларів, щоб задовольнити гостру потребу України у додаткових протитанкових системах. Цей дозвіл є шостим вилученням зброї, обладнання та предметів постачання із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року".

Деталі: Про те, що військова допомога – це саме "Джавеліни", повідомив представник Білого дому у Bloomberg.

З 24 лютого США надали Україні військову допомогу на суму $1,7 млрд.