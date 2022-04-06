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Intel зупинила діяльність в Росії

Анастасія КалатурСереда, 6 квітня 2022, 05:40

Американська компанія Intel припинила всі ділові операції у Росії.

Джерело: заява Intel

Дослівно: "Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми у всьому світі, які мають сім'ї, друзів та близьких в цьому регіоні… Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 наших співробітників у Росії".

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Нагадаємо: Раніше Intel призупинила всі поставки клієнтам у Росії та Білорусі.

Intel - американська компанія, розробник та виробник електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів.

Теми: Росіяекономіка
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