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Луганщина: в Рубіжному загинула людина, ще 5 постраждали від обстрілів

Олена РощінаСереда, 6 квітня 2022, 07:12
Фото ДСНС

У Рубіжному за останню добу п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в Луганській області зруйновано ще 11 будинків. 

Джерело: голова Луганської обласної державної (військової) адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Це – наслідки обстрілів російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки що сталися 5 квітня.

Артобстріли росіян завдали шкоди 2-м багатоповерхівкам та 9-м приватним будинкам. 

У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. 

У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи. 

Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів.

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Луганська область, руйнування
Фото ДСНС
 
Порятунок із-під завалів
Фото ДСНС
 

Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини.

Теми: Луганська областьвійна
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