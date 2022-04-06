Луганщина: в Рубіжному загинула людина, ще 5 постраждали від обстрілів

У Рубіжному за останню добу п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в Луганській області зруйновано ще 11 будинків.

Джерело: голова Луганської обласної державної (військової) адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Це – наслідки обстрілів російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки що сталися 5 квітня.

Артобстріли росіян завдали шкоди 2-м багатоповерхівкам та 9-м приватним будинкам.

У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків.

У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи.

Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів.

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Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини.