Луганщина: в Рубіжному загинула людина, ще 5 постраждали від обстрілів
У Рубіжному за останню добу п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в Луганській області зруйновано ще 11 будинків.
Джерело: голова Луганської обласної державної (військової) адміністрації Сергій Гайдай
Деталі: Це – наслідки обстрілів російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки що сталися 5 квітня.
Артобстріли росіян завдали шкоди 2-м багатоповерхівкам та 9-м приватним будинкам.
У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків.
У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи.
Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів.
Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини.