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Канада розширила список підсанкційних олігархів РФ

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 07:33

Канада розширила санкційний список через вторгнення РФ в Україну на дев'ять осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

До списку потрапили олігархи Владімір Потанін, Віктор Вексельберг, Кіріл Шамалов, Дмітрій та Галина Пумпянські, Вадим Мошкович, Леонід Міхельсон та Александр Винокуров.

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Санкції запроваджено також проти заступника начальника Генштабу ЗС Росії Ігоря Костюкова.

"Дозволивши безглузде вторгнення Владіміра Путіна в Україну, ці близькі поплічники режиму є причетними до жахливих подій, що розгортаються на наших очах. Канада продовжує підтримувати хоробрий народ України, який бореться за свободу, і ми не припинимо тиснути на російський режим, поки його війська не покинуть українську землю. Звірствам треба покласти край" - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Крім того, санкції були запроваджені також проти 9 білорусів.

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Раніше парламент Канади ухвалив резолюцію з засудженням злочинів проти людства та воєнних злочинів РФ у Бучі і закликом збільшити оборону підтримку України.

Теми: КанадаРосіясанкції
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