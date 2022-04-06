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Кислиця: Постпред Росії в ООН проговорився — сказав "війна" замість "спецоперація"

Анастасія КалатурСереда, 6 квітня 2022, 07:24

Постпред Росії в ООН Василь Небензя кілька разів на пресконференції вжив слово "війна" замість "спецоперація" та визнав, що російська армія вбивала цивільних осіб.

Джерело: постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН з приводу масових убивств у Бучі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова, звернення Кислиці до Небензі: "Якщо і є щось, за що ми маємо подякувати російському представникові, то це за його визнання на вчорашній (4 квітня - Ред.) пресконференції, що Росія веде війну проти України. "Війна" ви сказали кілька разів, а не "спеціальна операція"…  Мені увімкнути відео (з пресконференції)? Ви сказали, що це війна і що на війні вбивають мирних жителів".

Деталі: За словами Кислиці, єдина правда, яку сказав Небензя на засіданні Радбезу, – це те, що Росія рухається в Україні не так, як планувала, і, як сказав Кислиця, "єдина причина – це опір української армії та українського народу, а не ваше розумне військове планування".

Зазначається, що на засіданні Радбезу Небензя поширював кремлівську брехню про "містифікацію" масових убивств у Бучі, яку нібито вчинили "українські радикали", і стверджував, що відведення російських військ з-під Києва було плановим.

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Теми: ООН
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