Мінінформ Білорусі заблокував сайт правозахисників Human Rights Watch
Середа, 6 квітня 2022, 07:45
У Білорусі заблокували сайт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Як зазначається, сайт заблокувало Міністерство інформації Білорусі на виконання постанови прокурора Мінська Олега Лаврухіна.
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На початку березня Мінінформ Білорусі заблокував сайти "РБК Україна", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org через, як повідомлялося, "розміщення екстремістських матеріалів".
Що передувало: Раніше Human Rights Watch опублікувала доповідь про військові злочини на тимчасово окупованих росіянами територіях України – це Чернігівська, Харківська та Київська області.