Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінінформ Білорусі заблокував сайт правозахисників  Human Rights Watch

Анастасія КалатурСереда, 6 квітня 2022, 07:45

У Білорусі заблокували сайт міжнародної правозахисної організації  Human Rights Watch.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Як зазначається, сайт заблокувало Міністерство інформації Білорусі на виконання постанови прокурора Мінська Олега Лаврухіна.

Реклама:

На початку березня Мінінформ Білорусі заблокував сайти   "РБК Україна", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org через, як повідомлялося, "розміщення екстремістських матеріалів".

Що передувало: Раніше Human Rights Watch опублікувала доповідь про військові злочини на тимчасово окупованих росіянами територіях  України   – це Чернігівська, Харківська та Київська області.

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Білорусь
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: