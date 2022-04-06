Мінінформ Білорусі заблокував сайт правозахисників  Human Rights Watch

У Білорусі заблокували сайт міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Як зазначається, сайт заблокувало Міністерство інформації Білорусі на виконання постанови прокурора Мінська Олега Лаврухіна.

Реклама:

На початку березня Мінінформ Білорусі заблокував сайти "РБК Україна", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org через, як повідомлялося, "розміщення екстремістських матеріалів".

Що передувало: Раніше Human Rights Watch опублікувала доповідь про військові злочини на тимчасово окупованих росіянами територіях України – це Чернігівська, Харківська та Київська області.