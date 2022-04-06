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Мінінформ Білорусі заблокував сайт правозахисників  Human Rights Watch

Анастасія КалатурСереда, 6 квітня 2022, 07:45

У Білорусі заблокували сайт міжнародної правозахисної організації  Human Rights Watch.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Як зазначається, сайт заблокувало Міністерство інформації Білорусі на виконання постанови прокурора Мінська Олега Лаврухіна.

На початку березня Мінінформ Білорусі заблокував сайти   "РБК Україна", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org через, як повідомлялося, "розміщення екстремістських матеріалів".

Що передувало: Раніше Human Rights Watch опублікувала доповідь про військові злочини на тимчасово окупованих росіянами територіях  України   – це Чернігівська, Харківська та Київська області.

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Теми: Білорусь
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