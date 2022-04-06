Росіяни втратили вже 150 літаків та майже 700 танків на війні - Генштаб

За час війни російські окупаційні війська втратили 684 танки, 150 літаків та 135 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04:

особового складу – близько 18600 осіб,

танків ‒ 684 од,

бойових броньованих машин ‒ 1861 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 135 од,

автомобільної техніки - 1324 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.