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Росіяни втратили вже 150 літаків та майже 700 танків на війні - Генштаб

Роман ПетренкоСереда, 6 квітня 2022, 10:05

За час війни російські окупаційні війська втратили 684 танки, 150 літаків та 135 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04:

  • особового складу – близько 18600 осіб,
  • танків ‒ 684 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1861 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ - 107 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки - 1324 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96.
  • Спеціальна техніка - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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