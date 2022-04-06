Росіяни втратили вже 150 літаків та майже 700 танків на війні - Генштаб
Середа, 6 квітня 2022, 10:05
За час війни російські окупаційні війська втратили 684 танки, 150 літаків та 135 гелікоптерів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04:
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- особового складу – близько 18600 осіб,
- танків ‒ 684 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1861 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1324 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.