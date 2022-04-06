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СБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 10:48
СБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині
фото СБУ

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки російських окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За словами Дехтяренка, карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

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"Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів. Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування", - наголошує речник СБУ.

Серед здобутих документів СБУ виявила:

ВІДЕО ДНЯ
  • посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО
  • талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
  • списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
  • паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.
 
 

Виявлену документацію долучать до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських окупантів та особисто Володимира Путіна для міжнародних судів.

Пряма мова: "Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть. Ми працюємо далі! Слава Україні!".

Теми: СБУвійна
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