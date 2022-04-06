СБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки російських окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За словами Дехтяренка, карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

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"Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів. Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування", - наголошує речник СБУ.

Серед здобутих документів СБУ виявила:

ВІДЕО ДНЯ

посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО

талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;

списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;

паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.

Виявлену документацію долучать до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських окупантів та особисто Володимира Путіна для міжнародних судів.

Пряма мова: "Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть. Ми працюємо далі! Слава Україні!".