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СБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 10:48
фото СБУ

Служба безпеки України здобула секретні карти та списки російських окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: За словами Дехтяренка, карти зареєстровані 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.

"Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів. Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування", - наголошує речник СБУ.

Серед здобутих документів СБУ виявила:

  • посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО
  • талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
  • списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
  • паспорти громадян РФ, військові квитки тощо.
 
 

Виявлену документацію долучать до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських окупантів та особисто Володимира Путіна для міжнародних судів.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть. Ми працюємо далі! Слава Україні!".

Теми: СБУвійна
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