Харкову за ніч росіяни завдали 27 ударів 

За минулу ніч російські окупанти завдали близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Знову вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує наносити хаотичні удари по цивільній інфраструктурі.

Наші ЗСУ тримають позиції. На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.

Вночі було знищено ворожий вертоліт К-52 і колона техніки й танків, які намагалися прорватися в напрямку населеного пункту Барвінкове. Ворог поніс втрати".

Деталі: Синєгубов закликав евакуюватися з Ізюма та інших небезпечних місць.

Також він наполегливо просить не ігнорувати сигнали тривоги і не чіпати снаряди, які не розірвалися, а телефонувати на 101.