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Харкову за ніч росіяни завдали 27 ударів 

Олена РощінаСереда, 6 квітня 2022, 11:36
Харкову за ніч росіяни завдали 27 ударів 
Олег Синєгубов, скриншот

За минулу ніч російські окупанти завдали близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов 

Пряма мова: "Знову вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує наносити хаотичні удари по цивільній інфраструктурі.

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Наші ЗСУ тримають позиції. На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.

Вночі було знищено ворожий вертоліт К-52 і колона техніки й танків, які намагалися прорватися в напрямку населеного пункту Барвінкове. Ворог поніс втрати".   

Деталі: Синєгубов закликав евакуюватися з Ізюма та інших небезпечних місць. 

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Також він наполегливо просить не ігнорувати сигнали тривоги і не чіпати снаряди, які не розірвалися, а телефонувати на 101.

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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