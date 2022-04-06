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На звільненій Київщині розчищають Житомирську трасу і зводять насипний міст через річку

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 11:46
зруйнований міст на Київщині

У Київській області розчищають Житомирську трасу і зводять насипний тимчасовий міст через річку Ірпінь.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Телеграм

Деталі: В звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Після цього комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру.

Рятувальники вже знешкодили 1364 вибухо-небезпечних предмети.

Розпочалися роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасового насипного мосту через р. Ірпінь.

Павлюк нагадує, що в звільнених населених пунктах діє посилена комендантська година до 06:00 7 квітня. Людям забороняється бувати в громадських місцях і пересуватись вулицями.

Теми: Київська область
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