На звільненій Київщині розчищають Житомирську трасу і зводять насипний міст через річку
У Київській області розчищають Житомирську трасу і зводять насипний тимчасовий міст через річку Ірпінь.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Телеграм
Деталі: В звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Після цього комунальні служби почнуть відновлювати критичну інфраструктуру.
Рятувальники вже знешкодили 1364 вибухо-небезпечних предмети.
Розпочалися роботи з розчистки Житомирської траси та зведення тимчасового насипного мосту через р. Ірпінь.
Павлюк нагадує, що в звільнених населених пунктах діє посилена комендантська година до 06:00 7 квітня. Людям забороняється бувати в громадських місцях і пересуватись вулицями.