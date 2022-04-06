Донеччина: в черзі за гуманітаркою у Вугледарі від обстрілу загинули дві людини
Середа, 6 квітня 2022, 12:38
У Вугледарі Донецької області росіяни обстріляли з артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги – дві людини загинуло, п’ятеро отримали поранення.
Джерело: голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко
Пряма мова: "Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі. На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених".
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Деталі: Кириленко додав, що влада документує всі злочин, вчинені Російською Федерацією на українській землі.
"Прощення винним не буде!", – переконаний він.
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