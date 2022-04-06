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Донеччина: в черзі за гуманітаркою у Вугледарі від обстрілу загинули дві людини

Олена РощінаСереда, 6 квітня 2022, 12:38
Донеччина: в черзі за гуманітаркою у Вугледарі від обстрілу загинули дві людини
Вугледар, наслідки обстрілу, фото Павла Кириленка

У Вугледарі Донецької області росіяни обстріляли з артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги – дві людини загинуло, п’ятеро отримали поранення.

Джерело: голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко 

Пряма мова: "Місце роздачі гуманітарної допомоги обстріляли російські фашисти із реактивної артилерії у Вугледарі. На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених".

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Деталі: Кириленко додав, що влада документує всі злочин, вчинені Російською Федерацією на українській землі.

"Прощення винним не буде!", – переконаний він.

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Теми: Донецька областьвійнагуманітарка
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