Глава Єврокомісії: новий пакет санкцій проти РФ не буде останнім

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій проти Росії, запропонований Єврокомісією напередодні, не буде останнім.

Про це вона сказала, виступаючи у середу в Європейському парламенті, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні знову посилити тиск на Путіна та уряд Росії. Тому ми пропонуємо ще більше посилити наші санкції. Вони обмежують політичні та економічні можливості Кремля. Вони впливають на Росію набагато сильніше, ніж на нас. І вони не будуть нашими останніми санкціями", - заявила фон дер Ляєн.

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Глава Євроради, також виступаючи перед Європарламентом, заявив, що в якийсь момент Євросоюзу доведеться ввести санкції проти імпорту російської нафти і навіть газу, щоб РФ припинила своє вторгнення в Україну.

У вівторок представники ЄС оприлюднили подробиці інших нових санкцій. Вони включають заборону на імпорт російського вугілля, обмеження доступу російських автоперевізників і кораблів, обмеження, спрямовані на олігархів та їхні сім'ї, а також блокування експорту деяких високотехнологічних машин.

Європейський Союз також запропонував накласти санкції на двох доньок президента РФ Владіміра Путіна у відповідь на вторгнення Росії в Україну.