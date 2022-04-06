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Війна з РФ: поліція відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 12:53

Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок військових дій Російської Федерації.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко

Пряма мова: "Запам’ятайте номер 0 894 201 867. Ця  лінія працює цілодобово. Оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання"!.

Деталі: Клименко пояснює, що наразі у звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей.

Тіла жертв військової агресії Росії направляють на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання.

Поліція дуже просить громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням.

З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону. Перелік телефонів можна знайти за посиланням. 

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Теми: війнаполіція
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