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Луганщина: Ворог стягує сили, за 3-4 дні буде наступати – Гайдай

Ірина БалачукСереда, 6 квітня 2022, 13:15

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу в область і за кілька днів спробують наступати, але Збройні сили України готові давати відсіч.

Джерело: відеокоментар Гайдая

Пряма мова Гайдая: "Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил (окупантів – ред.), техніки і людей, я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ".

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Деталі: Водночас він додав, що українські захисники готові зустрічати непроханих відвідувачів Луганщини, і зустрінуть їх "гостинно".

Гайдай також додав, що російські загарбники 6 квітня продовжують бити Попасну з "Градів" та авіації, тому евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат.

Крім того, він розповів, що в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців, в Сєвєродонецьку менше.

Офіційно за понад 40 днів війни евакуювали орієнтовно 30 тисяч осіб, а порахувати кількість виїздів людей власним транспортом – поки неможливо.

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Гайдай також нагадав, що 60% Рубіжного контролюють росіяни, ексмер-зрадник допомагав взяти місто, здавав всю інформацію. Але прорватися вглиб міста російські загарбники не можуть, щоденні атаки залишаються без успіху і з численними втратами ворога.

Теми: Луганська областьвійна
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