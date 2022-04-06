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Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС - прем’єр-міністр

Середа, 6 квітня 2022, 13:41

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що його країна підтримала заявку України на членство у ЄС та продовжуватиме це робити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мартін сказав у середу в ірландському парламенті, де виступав з промовою президент України Володимир Зеленський.

"Я привітав та підтримав заявку України на членство у ЄС. Я привітав цю заявку і я підтверджую цю підтримку сьогодні у цьому залі", - сказав Мартін.

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Він додав, що демократичним правом України та українського народу є ухвалювати рішення про свою політичну орієнтацію. 

"Ви обрали подання заявки на членство у ЄС. Ми знаємо, що розширення ЄС було силою стабілізації та демократизації в сусідніх державах ЄС. Це є стратегічним інтересом Європейського Союзу, це є інтересом України. Як я сказав вам, президенте Зеленський, коли ми розмовляли 16 квітня, я продовжу підтримувати справу України", - запевнив глава ірландського уряду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті ЄС минулого місяця оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

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Зеленський виділив країни-члени за рівнем їхньої підтримки, а про підтримку Ірландії сказав - "ну, практично".

У відповідь Майкл Мартін не погодився з оцінкою Володимира Зеленського і сказав, що Ірландія підтримує амбіції України щодо ЄС.

Теми: ІрландіяЄС
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