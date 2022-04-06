Росіяни за добу 81 раз обстріляли Луганщину

Обстріляна росіянами багатоповерхівка на Луганщині. Фото з Telegram Гайдая

Російські окупанти за минулу добу обстріляли міста і села Луганської області з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації 81 раз – пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "81 раз росіяни обстріляли міста та села Луганщини минулої доби з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації. Внаслідок обстрілів пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення, приватні та багатоповерхові будинки".

Деталі: За словами Гайдая, під вогонь росіян потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте, Новодружеськ.



У Сєвєродонецьку місцевий житель отримав поранення, йому надали першу допомогу.