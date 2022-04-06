Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу 81 раз обстріляли Луганщину

Ірина БалачукСереда, 6 квітня 2022, 13:46
Росіяни за добу 81 раз обстріляли Луганщину
Обстріляна росіянами багатоповерхівка на Луганщині. Фото з Telegram Гайдая

Російські окупанти за минулу добу обстріляли міста і села Луганської області з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації 81 раз – пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "81 раз росіяни обстріляли міста та села Луганщини минулої доби з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації. Внаслідок обстрілів пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення, приватні та багатоповерхові будинки".

Реклама:

Деталі: За словами Гайдая, під вогонь росіян потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте, Новодружеськ.

У Сєвєродонецьку місцевий житель отримав поранення, йому надали першу допомогу.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: