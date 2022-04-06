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Сербія буде йти в ЄС, але зберігатиме дружбу з Росією – президент

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 14:24

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна продовжить рухатись в ЄС, але при цьому зберігатиме "дружні відносини" з Росією.

Про це заявила пресслужба Вучича після його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє "Європейська правда".

Телефонна розмова відбулась, оскільки Путін вітав Вучича з перемогою на президентських виборах, які відбулися в неділю.

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"Президент Вучич подякував за привітання та зазначив, що Республіка Сербія й надалі проводитиме політику європейського шляху, зберігаючи щирі та традиційні дружні відносини з Російською Федерацією", – заявили у пресслужбі сербського президента.

Сербія майже повністю залежить від російського газу, а її армія підтримує зв'язки з російськими військовими. Кремль також підтримує опозицію Белграда щодо незалежності Косова.

Вучич також поскаржився Путіну на труднощі, з якими стикається Сербія при імпорті сирої нафти.

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Крім того, президенти обговорили, що 31 травня цього року закінчується довгостроковий газовий контракт Сербії, і тому необхідно "в найкоротший термін" почати переговори щодо ціни, кількості та інших умов закупівлі газу для Сербії. 

Хоча Сербія підтримала дві резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії до України, вона відмовилася запроваджувати санкції проти Москви.

Детальніше читайте у статті: "Маленький Путін": як зміниться курс Сербії після переформатування влади

Теми: СербіяЄСРосіявійна
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