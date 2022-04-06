Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія розглядає голод як зброю – Зеленський

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 14:39
Росія розглядає голод як зброю – Зеленський

Росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю.

Джерело: президент України Володимир Зеленський, звертаючись відеозв'язком до парламенту Ірландії

Пряма мова: "Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільчі центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку і мінують поля. Мінують постійно все, що залишають.

Реклама:

Окрім того, Росія заблокувала всі наші морські порти разом із тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт.

Для чого вони це роблять? Бо вони розглядають і голод як свою зброю, зброю проти завичайних людей. Як інструмент, щоб домінувати".

Деталі: Зеленський наголосив: Україна – одна з провідних держав на світовому ринку продовольства. Без нашого експорту – це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш ніж десятка країн Африки і Азії. Бо фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни.

ВІДЕО ДНЯ

За словами президента, Росія застосовує голод з перших днів війни проти України. Найгірше – в Маріуполі. Це півмільйонне місто було повністю заблоковане російськими військами більше місяця тому.

Вони перекрили будь-який доступ: блокують гуманітарні вантажі, не дають завезти нічого – їжу, воду, медикаменти. Поки був сніг, люди могли розтопити хоча б сніг, щоб отримати воду, а зараз немає і цього. Продовжуються цілодобові обстріли, авіанальоти, бомбардування. В Маріуполі не залишилося жодної цілої будівлі, жодної непошкодженої будівлі.

Зеленський наголосив: держава, яка чинить такі злочини, не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті. Росія повинна відповідати за все, що наробила на українській землі.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
війна
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: