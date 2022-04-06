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Росія розглядає голод як зброю – Зеленський

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 14:39

Росія знищує в Україні сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю.

Джерело: президент України Володимир Зеленський, звертаючись відеозв'язком до парламенту Ірландії

Пряма мова: "Вони послідовно знищують місця зберігання палива, розподільчі центри продуктів, знищують навіть звичайну аграрну техніку і мінують поля. Мінують постійно все, що залишають.

Окрім того, Росія заблокувала всі наші морські порти разом із тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт.

Для чого вони це роблять? Бо вони розглядають і голод як свою зброю, зброю проти завичайних людей. Як інструмент, щоб домінувати".

Деталі: Зеленський наголосив: Україна – одна з провідних держав на світовому ринку продовольства. Без нашого експорту – це не просто дефіцит, а загроза голоду для більш ніж десятка країн Африки і Азії. Бо фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни.

За словами президента, Росія застосовує голод з перших днів війни проти України. Найгірше – в Маріуполі. Це півмільйонне місто було повністю заблоковане російськими військами більше місяця тому.

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Вони перекрили будь-який доступ: блокують гуманітарні вантажі, не дають завезти нічого – їжу, воду, медикаменти. Поки був сніг, люди могли розтопити хоча б сніг, щоб отримати воду, а зараз немає і цього. Продовжуються цілодобові обстріли, авіанальоти, бомбардування. В Маріуполі не залишилося жодної цілої будівлі, жодної непошкодженої будівлі.

Зеленський наголосив: держава, яка чинить такі злочини, не заслуговує бути серед інших у міжнародній спільноті. Росія повинна відповідати за все, що наробила на українській землі.

Теми: війнаРосія
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