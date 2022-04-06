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В Італії намагались підпалити віллу пропагандиста Соловйова на озері Комо

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 14:48

В Італії невідомі спробували вчинити пожежу на одній із вілл на озері Комо, яка належить російському пропагандисту Владіміру Соловйову.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство Ansa.

Пожежа виникла рано вранці, її негайно погасила пожежна команда. Для розпалювання вогню невідомі використали шини.

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В італійських правоохоронців є записи з відеокамер. Згідно з початковим розслідуванням, інцидент був навмисною дією.

Правоохоронці припускають, що це була демонстративна акція, яка завдала обмеженої шкоди віллі Соловйова в Ловено-ді-Менаджо. Вогонь горів на шинах за межами будівлі, яка перебуває на реконструкції.

Пожежу помітили деякі перехожі, які попередили пожежників та карабінерів.

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Крім того, написи проти Соловйова та проти російської війни в Україні знайшли на іншій віллі російського пропагандиста в П'янелло-дель-Ларіо, на озері Комо, за кілька кілометрів на північ від Менаджо.

Обидва об'єкти, а також розкішна квартира у Гріанті, теж на озері Комо, були конфісковані урядом Італії у рамках антипутінських заходів.

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