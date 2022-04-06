Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОП назвав "медійним хайпом" заяву Орбана про перемовини в Будапешті

Роман КравецьСереда, 6 квітня 2022, 16:50
ОП назвав медійним хайпом заяву Орбана про перемовини в Будапешті

В Офісі президента назвали слова прем’єра Угорщини Віктора Орбана про те, що президент РФ Володимир Путін дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті – "медійним хайпом".

Джерело: радник голови ОПУ, член делегації України на переговорах з РФ Михайло Подоляк в коментарі УП

Пряма мова Подоляка: "Сьогодні багато хто робить політичні заяви, виходячи суто зі своїх інтересів. Частіше це про політичні спекуляції та бажання хайпу. Особливо якщо говоримо про політичних діячів з дуже специфічними політичними поглядами.         

Реклама:

Але реальність трошки інакша. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно на контакті на рівні підгруп. Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат – на рівні політичних радників, яким опікується з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки через ці канали. Інше – це медійний хайп".

Передісторія: Раніше Орбан заявив, що Путін у розмові нібито дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч в Будапешті задля припинення вогню.

Теми: переговоривійнаПутінУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
переговори
Джонсон зробив висновок щодо переговорів з РФ через імовірне вбивство Пригожина
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Зеленський про ймовірні переговори з РФ: ніяких "обмінів будь-чого" на українські території
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: