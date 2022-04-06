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ОП назвав "медійним хайпом" заяву Орбана про перемовини в Будапешті

Роман КравецьСереда, 6 квітня 2022, 16:50

В Офісі президента назвали слова прем’єра Угорщини Віктора Орбана про те, що президент РФ Володимир Путін дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті – "медійним хайпом".

Джерело: радник голови ОПУ, член делегації України на переговорах з РФ Михайло Подоляк в коментарі УП

Пряма мова Подоляка: "Сьогодні багато хто робить політичні заяви, виходячи суто зі своїх інтересів. Частіше це про політичні спекуляції та бажання хайпу. Особливо якщо говоримо про політичних діячів з дуже специфічними політичними поглядами.         

Але реальність трошки інакша. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно на контакті на рівні підгруп. Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат – на рівні політичних радників, яким опікується з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки через ці канали. Інше – це медійний хайп".

Передісторія: Раніше Орбан заявив, що Путін у розмові нібито дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч в Будапешті задля припинення вогню.

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Теми: переговоривійнаПутінУгорщина
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