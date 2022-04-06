На Заході не впевнені, що Путін остаточно відмовився від спроб захоплення Києва - ЗМІ

На думку посадовців у США та інших країнах Заходу, президент РФ Владімір Путін не обов’язково відмовився від захоплення Києва, попри відведення військ на цьому напрямку.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, попри анонсовану Кремлем зміну пріоритетів, США і союзники готуються у тому числі до сценарію, що Путін знову спробує захопити Київщину після того, як досягне успіху у Луганській та Донецькій областях - якщо буде мати достатньо живої сили та зброї.

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван публічно казав, що Путін ймовірно не зупиниться на сході України у разі виходу на кордони Донецької і Луганської областей та спробує йти далі. "Принаймні, це їхній намір і план", - зазначив він. Також у США вважають, що Росія продовжить повітряні та ракетні удари по всій території країни, включно з Києвом та Львовом.

"Мета Росії - якомога більше послабити Україну", - зазначив Салліван.

Західні та українські співрозмовники CNN сказали, що не вірять у щирість намірів Росії досягти якоїсь угоди у перемовинах з Києвом і це лише прикриття. Вони кажуть також, що Путін навряд чи відмовився від спроб повалити легітимний уряд України.

Водночас у розвідці США кажуть, що хоча РФ може спробувати повторити атаку ще десь, окрім сходу, ця операція навряд чи буде мати значні успіхи - з огляду на серйозні втрати, яких росіяни зазнали за попередні тижні війни.

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На думку співрозмовників, найбільш явний спосіб України закінчити цю війну - продовжувати рішучу боротьбу з російською армією, і тому союзники продовжують постачання зброї.

"Є тільки один шлях до завершення війни. Для цього треба, щоб Україна перемогла", - зазначив один з європейських посадовців.