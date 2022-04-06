Кличко до киян, які виїхали: Будь ласка, з поверненням трохи зачекайте

Мер Києва Віталій Кличко вкотре закликав мешканців столиці, які виїхали з міста, зачекати з поверненням: загроза обстрілів залишається.

Джерело: Кличко у зверненні 6 квітня

Пряма мова: "Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися в столицю. Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста.

А киян, які зараз перебувають в місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває, нагадаю, з 21.00 до 6.00".

Деталі: Оскільки в місті багато блокпостів і блоків на дорогах, Кличко закликав водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. Мер зазначив: автівок у місті стало значно більше, а перепони на дорозі ускладнюють рух.

Пряма мова: "Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати, допомагати тим, кому потрібна допомога і підтримка.

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