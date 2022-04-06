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Війна Росії проти України може тривати місяці або навіть роки – генсек НАТО

"Європейська правда"Середа, 6 квітня 2022, 18:48

Війна Росії проти України може тривати протягом багатьох місяців або навіть років, тому країни НАТО мають розглядати довгострокові плани продовження допомоги Україні та зміцнення власної безпеки.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ця війна має завершитися зараз. Президент Путін може її завершити негайно, якщо виведе свої війська та припинить атаки на незалежну суверенну Україну та шукатиме політичного рішення за столом переговорів. Водночас, ми маємо бути реалістами та розуміти, що це може тривати довго, протягом багатьох місяців або навіть років. Саме тому, ми маємо бути готовими до довгострокових дій, як із точки зору підтримки України та продовження санкцій, так і для посилення нашої оборони", - сказав Столтенберг.

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Він заявив, що війна зараз перейшла у критичну фазу і Росія переміщує свої сили з півночі, щоб підсилити їх, а потім перемістити на схід, де очікується великий наступ.

"Мета президента Путіна — спробувати контролювати весь Донбас і встановити сухопутний коридор. Ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін змінив свої амбіції контролювати всю Україну, а також переписати міжнародний порядок. Тому ми повинні бути готовим до довгої дистанції. Нам потрібно підтримувати Україну, підтримувати наші санкції, зміцнювати нашу оборону та стримування, тому що це може тривати довго, і ми повинні бути до цього готові", - додав генсек.

Раніше Столтенберг заявив, що усі факти звірств російських військових у Бучі та інших містах України мають бути встановлені, а всі відповідальні за їх скоєння мають бути притягнуті до відповідальності.

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Теми: НАТОУкраїнаРосія
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