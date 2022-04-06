Херсонщина: ЗСУ вибили російських окупантів з села Осокорівка
Середа, 6 квітня 2022, 19:33
Українські захисники змогли відтіснити окупантів з села у Херсонській області.
Джерело: зведення Генштабу
Дослівно: "В результаті наступальних дій підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка
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Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника українські землі. Разом переможемо! Слава Україні!"
Деталі: Осококорівка знаходиться у Нововоронцовському районі Херсонської області.