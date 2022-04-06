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Херсонщина: ЗСУ вибили російських окупантів з села Осокорівка

Світлана КізіловаСереда, 6 квітня 2022, 19:33
Херсонщина: ЗСУ вибили російських окупантів з села Осокорівка
Осокорівка на мапі

Українські захисники змогли відтіснити окупантів з села у Херсонській області.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "В результаті наступальних дій підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка

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Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника українські землі. Разом переможемо! Слава Україні!"

Деталі: Осококорівка знаходиться у Нововоронцовському районі Херсонської області.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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