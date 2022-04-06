Херсонщина: ЗСУ вибили російських окупантів з села Осокорівка
Середа, 6 квітня 2022, 19:33
Українські захисники змогли відтіснити окупантів з села у Херсонській області.
Джерело: зведення Генштабу
Дослівно: "В результаті наступальних дій підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Осокорівка
Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника українські землі. Разом переможемо! Слава Україні!"
Деталі: Осококорівка знаходиться у Нововоронцовському районі Херсонської області.
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