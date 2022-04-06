Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія оголосила нові санкції проти РФ: "Сбербанк", 8 олігархів, заборона інвестицій

Середа, 6 квітня 2022, 19:38

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Російської Федерації у зв’язку зі злочинами російських військових проти цивільного населення в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії від 6 квітня.

"Ми посилюємо тиск, щоб завершити жахливу війну Путіна… Наш останній пакет заходів покладе край імпорту російських енергоресурсів до Британії та покарає ще більше осіб та компаній, б’ючи по воєнній машині Путіна… Ми не зупинимося, доки Україна не переможе", - заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс. 

Ключові обмеження передбачають:

- замороження активів "Сбербанку" та московського "Кредит банку";

- заборону усіх нових інвестицій у Росію (у 2020 році сума британських інвестицій в РФ становила понад 11 млрд фунтів стерлінгів), що стратегічно послабить російську економіку;

- відмову від російського вугілля й нафти до кінця 2022 року, а від газу "якнайшвидше" згодом

ВІДЕО ДНЯ

- з наступного тижня буде заборонено експорт до Росії найважливішого нафтопереробного обладнання і каталізаторів; 

- нові кроки проти стратегічних галузей і держкомпаній, що включає заборону імпорту продукції із заліза і сталі;

- заборона постачання в РФ британських передових комп’ютерних технологій та технологій виготовлення сучасних матеріалів;

- обмеження проти восьми олігархів: В’ячеслава Кантора (найбільший власник акцій компанії-виробника мінеральних добрив "Акрон"), Андрєя Гур’єва (засновник виробника мінеральних добрив "ФосАгро"), Сєргєя Когогіна (директор "Камазу", який виготовляє також автомобілі для армії); Сєргєя Іванова, директора найбільшого виробника діамантів "Алроса"; Леоніда Міхельсона, співзасновника і гендиректора газової компанії "Новатек"; Андрєя Акімова, гендиректора "Газпромбанку"; Алєксандра Дюкова, директора великої нафтової компанії "Газпромнєфть"; Бориса Ротенберга, сина співвласника найбільшої компанії-виробника обладнання для газової сфери "СГМ".

"На завтрашній зустрічі глав МЗС Групи семи міністерка закордонних справ закликатиме до подальших спільних кроків, у тому числі прискореного графіку відмови усіх членів G7 від російських енергоресурсів. Вона також закликатиме до єдності у запровадженні нових санкцій проти російської економіки та близьких до Путіна еліт, доки Росія не відведе війська та не завершить свою брутальну агресивну війну проти України назавжди", - додають у заяві.  

За лічені години перед цим новий пакет санкцій оголосив Білий дім. Він також передбачає санкції проти "Сбербанку" повну заборону інвестицій та персональні санкції проти дочок Путіна і Лаврова. 

Теми: Велика БританіяРосіясанкції
Головне сьогодні

фотоРосійський суд оштрафував чоловіка за цитату Путіна про війну

Орбан вважає, що різанина в Бучі могла бути інсценуванням

Байден підписав нові санкції проти російської нафти і торгівлі з РФ та Білоруссю

Полтавщина: росіяни вдарили ракетами по місту-курорту, є постраждалі

Регіони: удари по Кіровоградській і Полтавській областях, у напрямку Ізюму й Попасної в РФ без успіху

Ворожі війська перегруповуються перед наступом на Харків – розвідка

Усі новини...
Велика Британія
Тіла лежали на вулицях Бучі під час окупації росіянами — розвідка Британії
"Ви повинні знати правду": Джонсон звернувся до росіян російською мовою
Глава МЗС Британії: Путін розуміє тільки силу, ми не маємо зупинятися
Останні новини
13:50
Курс долара буде заморожений до кінця війни
13:49
Голова області не бачить наміру окупантів взяти Миколаїв
13:42
Угорщина каже, що оплата за російський газ в рублях не порушить санкції ЄС
13:41
Ткаченко застеріг від вандалізму з пам'ятниками символам російської культури
13:35
Лише Путін може зупинити війну, тому переговори потрібні – Зеленський
13:30
Литва закупить у США і Німеччини зброї на 2 млрд євро
13:29
"На Харківському фронті без змін" – записки Андрія Краснящих
13:16
Олена Зеленська розповіла, коли бачилася з чоловіком та що говорить дітям про війну
13:03
Google заблокував канал Держдуми РФ на YouTube
12:57
Данський Saxo Bank вирішив припинити роботу з росіянами та білорусами
Усі новини...