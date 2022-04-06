Британія оголосила нові санкції проти РФ: "Сбербанк", 8 олігархів, заборона інвестицій

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Російської Федерації у зв’язку зі злочинами російських військових проти цивільного населення в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії від 6 квітня.

"Ми посилюємо тиск, щоб завершити жахливу війну Путіна… Наш останній пакет заходів покладе край імпорту російських енергоресурсів до Британії та покарає ще більше осіб та компаній, б’ючи по воєнній машині Путіна… Ми не зупинимося, доки Україна не переможе", - заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Ключові обмеження передбачають:

- замороження активів "Сбербанку" та московського "Кредит банку";

- заборону усіх нових інвестицій у Росію (у 2020 році сума британських інвестицій в РФ становила понад 11 млрд фунтів стерлінгів), що стратегічно послабить російську економіку;

- відмову від російського вугілля й нафти до кінця 2022 року, а від газу "якнайшвидше" згодом

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- з наступного тижня буде заборонено експорт до Росії найважливішого нафтопереробного обладнання і каталізаторів;

- нові кроки проти стратегічних галузей і держкомпаній, що включає заборону імпорту продукції із заліза і сталі;

- заборона постачання в РФ британських передових комп’ютерних технологій та технологій виготовлення сучасних матеріалів;

- обмеження проти восьми олігархів: В’ячеслава Кантора (найбільший власник акцій компанії-виробника мінеральних добрив "Акрон"), Андрєя Гур’єва (засновник виробника мінеральних добрив "ФосАгро"), Сєргєя Когогіна (директор "Камазу", який виготовляє також автомобілі для армії); Сєргєя Іванова, директора найбільшого виробника діамантів "Алроса"; Леоніда Міхельсона, співзасновника і гендиректора газової компанії "Новатек"; Андрєя Акімова, гендиректора "Газпромбанку"; Алєксандра Дюкова, директора великої нафтової компанії "Газпромнєфть"; Бориса Ротенберга, сина співвласника найбільшої компанії-виробника обладнання для газової сфери "СГМ".

"На завтрашній зустрічі глав МЗС Групи семи міністерка закордонних справ закликатиме до подальших спільних кроків, у тому числі прискореного графіку відмови усіх членів G7 від російських енергоресурсів. Вона також закликатиме до єдності у запровадженні нових санкцій проти російської економіки та близьких до Путіна еліт, доки Росія не відведе війська та не завершить свою брутальну агресивну війну проти України назавжди", - додають у заяві.

За лічені години перед цим новий пакет санкцій оголосив Білий дім. Він також передбачає санкції проти "Сбербанку" повну заборону інвестицій та персональні санкції проти дочок Путіна і Лаврова.