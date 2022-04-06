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До Чернігова можна лише тим, хто відновлюватиме критичну інфраструктуру - ОДА

Середа, 6 квітня 2022, 19:47

До Чернігова можна повертатися лише тим, хто задіяний у відновленні критичної інфраструктури міста.

Джерело: Telegram керівника Чернігівської ОДА/ОВА В’ячеслава Чауса

Пряма мова: "Сьогодні-вчора Чернігів ожив, це помітно, особливо тим, хто тут був.

Але все ж таки, враховуючи те, що всі комунікації перебувають у дуже критичному стані, зараз всі служби працюють над їх відновленням, і я дуже прошу чернігівців не повертатися.

Повертаються ті, хто мають відновити критичну інфраструктуру. Потім будуть повертатися ті, хто проживає і працює в інших місцях.

Місто має спочатку відновити свої канали електропостачання, водопостачання, теплопостачання".

Теми: Чернігів
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