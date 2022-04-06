Охоронця посольства Британії у Берліні судитимуть за шпигунство на користь РФ

Охоронець посольства Британії у Берліні, екстрадований з Німеччини, постане перед судом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

57-річного Девіда Сміта судитимуть з 7 березня у Вестмінстерському магістратському суді.

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У середу 6 квітня його перевезли до Британії для появи у судовій залі. Як повідомляють у поліції, його звинувачують за дев’ятьма пунктами, що стосуються збору й передання інформації на користь РФ.

Сміта заарештували німецькі правоохоронці 10 серпня 2021 року. Вважається, що дії, які йому інкримінують, були скоєні у жовтні-серпні 2020-2021 року.

Після арешту у квартирі британця виявили кілька російських прапорів та нашивку розформованого в Україні підрозділу "Беркут".