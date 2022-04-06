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Соратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ

Катерина ТищенкоСереда, 6 квітня 2022, 20:43
фото ZN.UA

Багаторічний соратник і однодумець Віктора Медведчука, політолог Михайло Погребинський покинув Україну і прямує, ймовірно, до Німеччини.

Джерело: ZN.UA із посиланням на джерело, джерело УП

 
фото ZN.UA

Деталі: Погребинський, у якого 26 березня Служба безпеки України проводила обшук, 4 квітня був виявлений у Будапешті (Угорщина), де він заселився в готель.

6 квітня Погребинський залишив готель і прямує до аеропорту Будапешта.

За словами людей, які перебували поруч із Погребинським і чули його розмову із сестрою, соратник Медведчука прямує до Гамбурга.

 

Видання також публікує фото Погребинського. 

 

За даними джерела УП в правоохоронних органах, слідство у справі, де фігурує Погребинський, триває, підозра йому не оголошувалася. Наразі слідчі розбираються з його записами, вилученими при обшуку.

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Що передувало: 26 березня у квартирі в Києві, якою користується Погребинський, було проведено обшук. За інформацією українських правоохоронців, сам політтехнолог тоді також перебував у Києві.

Теми: Медведчукполіттехнологи
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