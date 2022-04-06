Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Соратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ

Катерина ТищенкоСереда, 6 квітня 2022, 20:43
Соратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ
фото ZN.UA

Багаторічний соратник і однодумець Віктора Медведчука, політолог Михайло Погребинський покинув Україну і прямує, ймовірно, до Німеччини.

Джерело: ZN.UA із посиланням на джерело, джерело УП

 
фото ZN.UA

Деталі: Погребинський, у якого 26 березня Служба безпеки України проводила обшук, 4 квітня був виявлений у Будапешті (Угорщина), де він заселився в готель.

Реклама:

6 квітня Погребинський залишив готель і прямує до аеропорту Будапешта.

За словами людей, які перебували поруч із Погребинським і чули його розмову із сестрою, соратник Медведчука прямує до Гамбурга.

 

Видання також публікує фото Погребинського. 

ВІДЕО ДНЯ
 

За даними джерела УП в правоохоронних органах, слідство у справі, де фігурує Погребинський, триває, підозра йому не оголошувалася. Наразі слідчі розбираються з його записами, вилученими при обшуку.

Що передувало: 26 березня у квартирі в Києві, якою користується Погребинський, було проведено обшук. За інформацією українських правоохоронців, сам політтехнолог тоді також перебував у Києві.

Теми: Медведчукполіттехнологи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
Усі новини...
Реклама: