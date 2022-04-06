Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

Президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни розуміють, що вони нацисти і не зможуть виправдати своїх злодіянь в Україні.

Джерело: інтерв'ю Зеленського турецькому каналу Habertürk

Пряма мова: "Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців.

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Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близьке. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське...

Але факт є фактом. Війна на нашій території, братські могили українців, і все це є конкретним фактом, і Росія прийшла сюди з війною. Виправдань не може бути".

Деталі: Президент також розповів, що на днях у звільнених містах Київщини виявили спалену родину: мати, батько та двоє дітей. Зеленський додав, що це іще одне із звірств російських нацистів.

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Він вважає, що вони спалюють тіла, щоб приховати інформацію від світу. Він зазначив, що саме це вони намагаються зробити у Маріуполі і тому не пускають туди гумвантажі.

Зеленський вважає, що окупанти не хочуть, щоб люди побачили ті звірства, які скоїли росіяни у Маріуполі.

За його словами, російське керівництво, армія РФ і всі, хто готував напад на Україну є військовими злочинцями і мають бути покараними.