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Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

Мазуренко Альона Середа, 6 квітня 2022, 21:15

Президент Володимир Зеленський вважає, що росіяни розуміють, що вони нацисти і не зможуть виправдати своїх злодіянь в Україні. 

Джерело: інтерв'ю Зеленського турецькому каналу Habertürk

Пряма мова: "Вони знають, що вони нацисти. Вони давно розповсюджують цю інформацію щодо українців.

Вони не можуть виправдати те, як вони ставляться до знищення нашої нації і всього, що нам близьке. Вони не зможуть виправдати. І вони знайшли собі наратив достатньо давно, що в нас є якісь нацисти, які знищують все російське...

Але факт є фактом. Війна на нашій території, братські могили українців, і все це є конкретним фактом, і Росія прийшла сюди з війною. Виправдань не може бути".

Деталі: Президент також розповів, що на днях у звільнених містах Київщини виявили спалену родину: мати, батько та двоє дітей. Зеленський додав, що це іще одне із звірств російських нацистів.

Він вважає, що вони спалюють тіла, щоб приховати інформацію від світу. Він зазначив, що саме це вони намагаються зробити у Маріуполі і тому не пускають туди гумвантажі.

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Зеленський вважає, що окупанти не хочуть, щоб люди побачили ті звірства, які скоїли росіяни у Маріуполі. 

За його словами, російське керівництво, армія РФ і всі, хто готував напад на Україну є військовими злочинцями і мають бути покараними.

Теми: РосіяЗеленськийвійнафашизм
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