Посли ЄС не затвердили п'ятий пакет санкцій проти РФ, обговорення продовжать у четвер – ЗМІ

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в середу не змогли ухвалити рішення про п'ятий пакет санкцій проти Росії, запропонований Єврокомісією у вівторок.

Про це повідомляє Ceske Noviny із посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда".

Деякі країни закликали уточнити деталі пропонованого ембарго на імпорт російського вугілля та заборони швартування російських суден у портах ЄС.

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За словами дипломатів, Комісія має вказати, зокрема, чи має заборона поширюватися на існуючі контракти на вугілля чи тільки нові контракти.

Співрозмовник сказав, що деякі країни на чолі з Німеччиною хотіли чіткіше визначити умови, за яких ЄС має назавжди відрізати себе від постачання російського вугілля.

Зустріч послів продовжиться у четвер.

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Єврокомісія раніше запропонувала тримісячний термін для виходу з чинних контрактів, проте дипломати доручили їй додати до нової пропозиції додаткові деталі, які вони мають обговорити у четвер.

За словами дипломатів, сьогодні особливо приморські країни також порушили питання щодо заборони швартування російських кораблів у портах ЄС. Також точилася дискусія про заборону російським компаніям брати участь у держзакупівлях у ЄС.

Нагадаємо, США 6 квітня оголосили нові санкції проти Російської Федерації, додавши у санкційний список дітей Владіміра Путіна, дружини і дочки глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова, членів Ради безпеки РФ,

Також запроваджені санкції проти "Сбербанку" та заборонені нові інвестиції в РФ громадянами та юридичними особами із США, незалежно від того, де вони знаходяться.

Велика Британія також ввела санкції проти "Сбербанку" і заборонили інвестиції.