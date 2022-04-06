На Гостомельщині комендантська година триватиме цілий тиждень
Середа, 6 квітня 2022, 21:45
На території Гостомельської сільської ради комендантська година буде тривати цілий тиждень з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у телеграм-каналі
Дослівно: "На території Гостомельської сільської ради посилено комендантську годину. Вона триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня".
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Деталі: Повідомляється, що такі обмеження необхідні для того, щоб фахівці могли деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.
На решті території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.
Під час комендантської години категорично забороняється: перебувати на вулицях та інших громадських місцях; пересуватися транспортом та пішки.
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Передісторія:
- Комендантську годину у деяких селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад Київщини продовжено до 10 квітня.