Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Гостомельщині комендантська година триватиме цілий тиждень

Альона Мазуренко Середа, 6 квітня 2022, 21:45
На Гостомельщині комендантська година триватиме цілий тиждень

На території Гостомельської сільської ради комендантська година буде тривати цілий тиждень з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у телеграм-каналі

Дослівно: "На території Гостомельської сільської ради посилено комендантську годину. Вона триватиме з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що такі обмеження необхідні для того, щоб фахівці могли деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей.

На решті території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.

Під час комендантської години категорично забороняється: перебувати на вулицях та інших громадських місцях; пересуватися транспортом та пішки.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Комендантську годину у деяких селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад Київщини продовжено до 10 квітня.

Теми: Київська областьвійнаДСНСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
Усі новини...
Реклама: