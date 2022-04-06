Харківщина: росіяни обстріляли Балаклію, троє загиблих

Внаслідок артобстрілу росіянами окупованого міста Балаклія на Харківщині у середу загинуло троє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 6 квітня 2022 року військослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у м. Балаклія Ізюмського району.

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Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновано. Від обстрілів загинуло троє осіб".

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).