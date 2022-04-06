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Гумкоридорами евакуювалися ще майже 5 тисяч людей

Катерина ТищенкоСереда, 6 квітня 2022, 22:20
Гумкоридорами евакуювалися ще майже 5 тисяч людей
Ірина Верещук, фото ОП

У середу гуманітарними коридорами було евакуйовано 4 892 людей, більшість – до Запоріжжя.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них з Маріуполя – 1 171 людина.

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2 515 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе".

Деталі: Верещук також повідомила, що колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя і Токмака, яка у середу виїхала з Запоріжжя, перебуває на блокпості окупаційних військ у місті Василівка і продовжить рух по маршруту у четвер зранку.

Також зранку із Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з Бердянська.

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На Луганщині з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та селища Гірське у середу вдалося евакуювати 1 206 людей.

"Ми кожного дня намагаємось прорватись до міста Маріуполь, проте окупанти і їх керівництво у Кремлі блокують усі наші спроби і спроби міжнародних організацій", - сказала також Верещук.

Вона зазначила, що делегація Міжнародного комітету Червоного хреста мала всі необхідні погодження з боку російської сторони і України для проїзду до Маріуполя і евакуації людей, проте була заарештована угрупуванням так званої "ДНР" і утримувалася майже добу за гратами.

Теми: евакуаціяВерещук
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