Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії обурені, що YouTube заблокував брифінг Захарової

Середа, 6 квітня 2022, 22:19

Російська влада "вимагає" від платформи YouTube відновити доступ до пропагандистського брифінгу російського МЗС.

Джерело: Медуза

Деталі: Видання зазначає, що "Роскомнагляд" вимагає поновити доступ до відеозапису брифінгу російського МЗС на YouTube.

Реклама:

Дослівно: "У відомстві заявили, що адміністрація сервісу усвідомлено дискримінує російських користувачів та обмежує їх доступ до офіційної інформації МЗС. Телеграм-канал Марії Захарової, як і раніше, доступний".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Останні новини
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
Усі новини...
Реклама: