У Росії обурені, що YouTube заблокував брифінг Захарової

Російська влада "вимагає" від платформи YouTube відновити доступ до пропагандистського брифінгу російського МЗС.

Джерело: Медуза

Деталі: Видання зазначає, що "Роскомнагляд" вимагає поновити доступ до відеозапису брифінгу російського МЗС на YouTube.

Дослівно: "У відомстві заявили, що адміністрація сервісу усвідомлено дискримінує російських користувачів та обмежує їх доступ до офіційної інформації МЗС. Телеграм-канал Марії Захарової, як і раніше, доступний".