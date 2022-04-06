У Росії обурені, що YouTube заблокував брифінг Захарової
Середа, 6 квітня 2022, 22:19
Російська влада "вимагає" від платформи YouTube відновити доступ до пропагандистського брифінгу російського МЗС.
Джерело: Медуза
Деталі: Видання зазначає, що "Роскомнагляд" вимагає поновити доступ до відеозапису брифінгу російського МЗС на YouTube.
Дослівно: "У відомстві заявили, що адміністрація сервісу усвідомлено дискримінує російських користувачів та обмежує їх доступ до офіційної інформації МЗС. Телеграм-канал Марії Захарової, як і раніше, доступний".
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