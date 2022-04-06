П’ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Сєвєродонецька
Середа, 6 квітня 2022, 22:23
П’ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами центру надання гумдопомоги в Сєвєродонецьку к середу вдень.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
Пряма мова: "Ворог відкрив вогонь по житлових кварталах міста, завдавши потужного артилерійського удару.
Щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах, є руйнування одразу в двох навчальних закладах та декількох магазинах.
Наразі маємо п’ятьох поранених, які стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги. Не маючи успіху на фронті, росіяни продовжують цинічно цілити по мирних жителях".
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