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П’ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу Сєвєродонецька

Середа, 6 квітня 2022, 22:23

П’ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами центру надання гумдопомоги в Сєвєродонецьку к середу вдень.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Пряма мова: "Ворог відкрив вогонь по житлових кварталах міста, завдавши потужного артилерійського удару. 

Щонайменше 10 будинків зайнялося полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах, є руйнування одразу в двох навчальних закладах та декількох магазинах. 

Наразі маємо п’ятьох поранених, які стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги. Не маючи успіху на фронті, росіяни продовжують цинічно цілити по мирних жителях".

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Теми: Луганська областьвійнаРосія
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