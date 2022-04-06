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Всюди, де були росіяни, вони розстрілювали мирних українців – Монастирський

Мазуренко Альона Середа, 6 квітня 2022, 23:19
фото: ФБ Монастирського

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що українські службовці у кожному місті, де перебували окупанти, фіксують випадки жертв серед мирного населення. 

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Пряма мова: "Фактично всюди, де перебували російські військові, ми фіксуємо одну й ту саму картину: немає міста, де немає жертв; немає села, де немає руйнувань.

Це говорить про загальний підхід російської армії до ведення бойових дій, відношення до мирного населення та до скоєння мародерства...

Кількість осіб, які зникли безвісти, ми вимірюємо сотнями".

Деталі: Монастирський повідомив про відкриття цілодобової "гарячої лінії" Нацполіції для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії.

Зокрема, за телефоном 0 894 201 867 оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання загиблих.

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Міністр закликав українців допомогти слідству встановити загиблих співгромадян, або тих, кого примусово вивезли з України до Білорусі.

Також Монастирський закликав громадян, які бажають взяти участь у ліквідації наслідків нападу Росії на Україну, долучитися до добровольчих формувань цивільного захисту. Анкету добровольця можна заповнити на офіційному сайті ДСНС.

Пряма мова: "Нам потрібен такий фронт, адже чим швидше ми зможемо розібрати завали, тим більше ми будемо знати про те, які злочини в цих регіонах вчинялися".

Щодо розмінування населених пунктів Київської області міністр зазначив, що ситуація залишається складною.

Щодня рятувальники виявляють у столичному регіоні від 4 то 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Орієнтуючись на міжнародні підходи, Монастирський відзначив, що один день активних бойових дій дорівнює місяцю розмінування.

Теми: РосіяокупаціявійнаУкраїна
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