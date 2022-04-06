Всюди, де були росіяни, вони розстрілювали мирних українців – Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що українські службовці у кожному місті, де перебували окупанти, фіксують випадки жертв серед мирного населення.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Пряма мова: "Фактично всюди, де перебували російські військові, ми фіксуємо одну й ту саму картину: немає міста, де немає жертв; немає села, де немає руйнувань.

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Це говорить про загальний підхід російської армії до ведення бойових дій, відношення до мирного населення та до скоєння мародерства...

Кількість осіб, які зникли безвісти, ми вимірюємо сотнями".

Деталі: Монастирський повідомив про відкриття цілодобової "гарячої лінії" Нацполіції для родичів загиблих внаслідок військових дій Росії.

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Зокрема, за телефоном 0 894 201 867 оператори готові надати необхідну консультацію та роз’яснення щодо процедури поховання загиблих.

Міністр закликав українців допомогти слідству встановити загиблих співгромадян, або тих, кого примусово вивезли з України до Білорусі.

Також Монастирський закликав громадян, які бажають взяти участь у ліквідації наслідків нападу Росії на Україну, долучитися до добровольчих формувань цивільного захисту. Анкету добровольця можна заповнити на офіційному сайті ДСНС.

Пряма мова: "Нам потрібен такий фронт, адже чим швидше ми зможемо розібрати завали, тим більше ми будемо знати про те, які злочини в цих регіонах вчинялися".

Щодо розмінування населених пунктів Київської області міністр зазначив, що ситуація залишається складною.

Щодня рятувальники виявляють у столичному регіоні від 4 то 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Орієнтуючись на міжнародні підходи, Монастирський відзначив, що один день активних бойових дій дорівнює місяцю розмінування.