Повітряні сили України знищили 3 цілі ворога: літак, безпілотник та ракету
Четвер, 7 квітня 2022, 00:13
У середу 6 квітня російська окупаційна армія втратила літак та безпілотний літальний апарат.
Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БпЛА та один літак.
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Попередньо, це винищувач-бомбардувальник Су-34. Зазначається, що його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.
Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах.