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Повітряні сили України знищили 3 цілі ворога: літак, безпілотник та ракету

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 00:13
Повітряні сили України знищили 3 цілі ворога: літак, безпілотник та ракету

У середу 6 квітня російська окупаційна армія втратила літак та безпілотний літальний апарат.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі ворога: крилату ракету, БпЛА та один літак.

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Попередньо, це винищувач-бомбардувальник Су-34. Зазначається, що його було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах.

Теми: війна
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