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У Гостомелі у гаражі знайшли 11 трупів, на них "тренувалися" снайпери росіян – Аваков

Мазуренко Альона Четвер, 7 квітня 2022, 00:17
фото: Гостомельська селищна рада

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео із Гостомелю, де, за його словами, в одному з гаражів поліція виявила 11 людей, яких вбили окупанти. 

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова: "У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних... Місцеві жителі кажуть, що снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей, а потім стягли вбитих у гараж".

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Теми: АваковРосіяокупаціявійна
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