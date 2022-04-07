Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Гостомелі у гаражі знайшли 11 трупів, на них "тренувалися" снайпери росіян – Аваков

Альона Мазуренко Четвер, 7 квітня 2022, 00:17
У Гостомелі у гаражі знайшли 11 трупів, на них тренувалися снайпери росіян – Аваков
фото: Гостомельська селищна рада

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео із Гостомелю, де, за його словами, в одному з гаражів поліція виявила 11 людей, яких вбили окупанти. 

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова: "У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних... Місцеві жителі кажуть, що снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей, а потім стягли вбитих у гараж".

Реклама:

Теми: АваковРосіяокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
Усі новини...
Реклама: