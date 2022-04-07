У Гостомелі у гаражі знайшли 11 трупів, на них "тренувалися" снайпери росіян – Аваков

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео із Гостомелю, де, за його словами, в одному з гаражів поліція виявила 11 людей, яких вбили окупанти.

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова: "У Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних... Місцеві жителі кажуть, що снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей, а потім стягли вбитих у гараж".