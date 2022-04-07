"Пошук правди вже неможливо зупинити" – Зеленський про геноцид у Бучі та інших містах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пошук правди щодо геноциду, вчиненого росіянами, в Бучі та інших українських містах вже не можна зупинити.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України. Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити.

Це вже не відмотаєш ніяк назад, можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України і тим самим спробувати хоч якось скоротити шкоду для російської державності і тих, хто особисто в Росії ухвалював ключові рішення.

А якщо ж ні, якщо нічого не зміниться, то це самогубство для усіх, хто обере варіант продовження війни".