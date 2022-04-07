Зеленський вважає нові санкції проти РФ слабкими: Деяким політикам треба позичити рішучості

Президент Володимир Зеленський заявив, що нових санкцій проти Росії замало, щоб РФ почала всерйоз думати про мир з Україною. Він закликає нарешті запровадити ембарго на постачання російської нафти.

Джерело: відеовернення президента

Пряма мова: "Західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також іще інші обмеження. Цей пакет має ефектний вигляд. Але цього замало.

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Але все ж навряд чи його можна назвати співмірним із тим злом, яке світ побачив у Бучі. Із тим злом, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова, у намаганні Росії розпочати новий глобальний кривавий наступ на Донбасі...

Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів.

Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти.

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Саме нафтовий експорт – це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території.

Деякі політики зараз все ще не можуть визначитися: як же обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в Росію, щоб не поставити під удар власні економіки, але для того люди і йдуть у політику, щоб вирішувати такі завдання, складні завдання. Вирішувати їх швидко та принципово.

Якщо ж не здатні, то не варто було й починати займатися політичною діяльністю.

Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване. Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українців, скільки ще українок російські військові встигнуть убити, щоб ви, деякі політики – і ми вас знаємо, десь позичили собі трохи рішучості".

Деталі: За його словами, що США призупинили РФ можливість використати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу: "Це відчутно, але для зупинки війни треба зробити ще значно більше".

Пряма мова: "Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то це буде розглядатися Росією як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі

Ще можна цього не допустити. Ще можна запровадити такі санкції, на яких наполягає Україна. Наполягає наш народ. Ще можна дати нам таку зброю, яка реально зупинить цю агресію. Захід може це зробити".